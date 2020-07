Anleger an der Wall Street agieren am Freitag mit äußerster Vorsicht.Der Dow Jones zeigte sich zur Startglocke moderate 0,06 Prozent tiefer bei 25.690,35 Punkten.Schon die ganze Woche über beherrschte die Ausbreitung des Virus vor allem im Süden und Westen der USA das Geschehen an der New Yorker Börse. Zuletzt erreichte die Zahl der neu Infizierten in den USA einen weiteren Höchststand. ...

