Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nordex. Die Aktie des Turbinenbauers springt am Freitag weiter an. Grund dafür ist ein neuer Großauftrag. Bei den Verkäufen steht das Papier von Wirecard im Visier. Beim insolventen Zahlungsabwickler Wirecard laufen nach Bekanntwerden des Bilanzskandals die Vorbereitungen für die Zerschlagung. Großes Interesse gibt es wohl an der Wirecard Bank.