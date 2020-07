Ungeachtet neuer Rekordzahlen von Corona-Neuinfektionen in den USA hat die Wall Street am Freitag nach einem verhaltenen Start moderat zugelegt.New York - Ungeachtet neuer Rekordzahlen von Corona-Neuinfektionen in den USA hat die Wall Street am Freitag nach einem verhaltenen Start moderat zugelegt. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen indes legten nach erreichten Rekordhochs am Vortag eine Pause ein und gaben leicht nach. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann kurz nach dem Börsenstart 0,39 Prozent auf 25 806,45 Punkte und pendelt...

Den vollständigen Artikel lesen ...