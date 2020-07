FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren zum Wochenausklang leicht im Plus. Übergeordnet ist weiterhin die Corona-Pandemie das bestimmende Thema. Hier verunsichern zum einen die rekordhohen Infektionszahlen aus Amerika, zum anderen wird auf die schnelle wirtschaftliche Erholung auch dank der Geldpolitik der Notenbanken und der Fiskalpolitik gesetzt. Zudem gibt es immer wieder Nachrichten, dass sich die durch das Virus hervorgerufene Erkrankung Covid-19 bald besser behandeln lässt. So soll sich das Medikament "Remdesivir" von Gilead Science nach Unternehmensangaben in klinischen Studien bewährt haben. Langsam trudeln zudem die ersten Quartalszahlen ein und setzen Impulse.

Für den DAX geht es am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 12.550 Zähler nach oben, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 3.278 Punkte zu. Dabei ist zu beobachten, dass die Umsätze so langsam aus dem Markt gehen, was ein typisches Zeichen für die Urlaubszeit ist. Gold handelt stabil über der Marke von 1.800 Dollar je Unze.

Positive Überraschungen von Qiagen und Carlsberg

Die Berichtssaison setzt für die Einzelwerte die entscheidenden Impulse. So springen die Titel des Bierbrauers Carlsberg um 5,5 Prozent nach oben. Hier ging der Umsatz zum einen weniger deutlich als befürchtet zurück, zum anderen ist der Gewinn im ersten Halbjahr für die Analysten der Citi "signifikant" höher als erwartet ausgefallen. Zudem sieht man eine deutliche Nachfragebelebung in China, aber auch in Europa nahm die Nachfrage während des zweiten Quartals bereits wieder zu.

Bei Qiagen geht es knapp 2,3 Prozent nach oben dank starker Geschäftszahlen vom Vorabend. Die fortgesetzt hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie hat Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal getrieben. Die schwächere Nachfrage in anderen Bereichen wurde dadurch überkompensiert. Derweil versucht Thermo Fisher, Qiagen zu übernehmen. Die Übernahme wird vom Management und dem Aufsichtsrat unterstützt, allerdings bietet Thermo Fisher nur 39 Euro in bar je Aktie und damit weniger als die Qiagen-Aktie derzeit an der Börse wert ist. Damit droht der Übernahmeversuch zu scheitern.

Bei BASF (plus 0,5 Prozent) läuft es operativ nicht so schlecht wie von Analysten befürchtet. Der Chemieriese aus Ludwigshafen verbuchte nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes EBIT von 226 Millionen Euro und übertraf damit die aktuelle Konsensschätzung der Analysten. Unter dem Strich blieb BASF mit einem voraussichtlichen Minus von 878 Millionen Euro aber deutlich unter der aktuellen Analystenschätzung. Ursächlich dafür ist eine Wertberichtigung von rund 800 Millionen Euro auf die Beteiligung am Energiekonzern Wintershall Dea, die aus niedrigeren Öl- und Gaspreisprognosen sowie veränderten Einschätzungen von Reserven resultierte.

Auch die Handelsplattform Tradegate legte Geschäftszahlen vor und konnte mit starken Umsatzzuwächsen überzeugen. Gewinnmitnahmen drücken die Aktien um 4,3 Prozent, auf Wochensicht handeln sie allerdings 15 Prozent im Plus.

Das deutsche Biotechnologie-Unternehmen Biontech, das mit Pfizer zusammen einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, ist zuversichtlich, bis Ende des Jahres die Zulassung beantragen zu können. Rund 300 Millionen Dosen könnten bereits vor Zulassung des Impfstoffs produziert werden, und über 1 Milliarde bis Ende 2021, sagte Mitbegründer und CEO Ugur Sahin dem Wall Street Journal. Für die in den USA gelistete Aktie geht es um 5 Prozent nach oben.

Deutsche Börse findet Wirecard weiter DAX-würdig

Daneben stehen neue Indexänderungen an: So springen Tele Columbus um über 11 Prozent, da sie am Montag zum Schlusskurs die Aktien von Rhön-Klinikum im SDAX ersetzen werden. Rhön-Klinikum zeigen sich etwas fester. Die Aktien von Wirecard werden indes von der Deutsche Börse AG weiter für würdig gehalten, im "Auswahlindex" DAX zu bleiben. Sie geben um 5 Prozent nach.

Stabil zeigen sich die Technologie-Aktien in Europa, deren Subindex in Europa um 0,8 Prozent zulegt. Sowohl der Nasdaq-Composite als auch der Nasdaq-100-Index hatten sich am Vorabend gegen den schwachen US-Gesamtmarkt gestemmt und neue Rekorde markiert. "Viele Marktteilnehmer warnen schon wieder vor einer Situation wie 1999/2000", sagt ein Händler. Damals war die Hausse am Schluss nur noch von wenigen TMT-Aktien getragen worden und dann in sich zusammengefallen. Mit bis zu 1,5 Prozent im Plus zeigen sich ASMI und ASML nach Kurszielerhöhungen durch JP Morgan und Morgan Stanley.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.278,12 0,52 16,95 -12,47 Stoxx-50 3.017,35 0,28 8,31 -11,33 DAX 12.549,68 0,48 60,22 -5,28 MDAX 26.571,60 0,06 15,97 -6,15 TecDAX 3.050,86 0,26 7,87 1,19 SDAX 11.868,07 0,21 25,12 -5,15 FTSE 6.074,79 0,42 25,17 -19,79 CAC 4.946,97 0,53 25,97 -17,25 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,48 -0,02 -0,72 US-Zehnjahresrendite 0,60 -0,01 -2,08 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:12h Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1303 +0,16% 1,1269 1,1297 +0,8% EUR/JPY 120,64 -0,31% 120,47 121,16 -1,0% EUR/CHF 1,0631 +0,16% 1,0617 1,0618 -2,1% EUR/GBP 0,8946 -0,07% 0,8956 0,8961 +5,7% USD/JPY 106,74 -0,46% 106,90 107,26 -1,9% GBP/USD 1,2635 +0,23% 1,2582 1,2609 -4,7% USD/CNH (Offshore) 7,0073 +0,13% 7,0104 6,9920 +0,6% Bitcoin BTC/USD 9.155,76 -1,02% 9.146,26 9.183,01 +27,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,73 39,62 +0,3% 0,11 -31,9% Brent/ICE 42,61 42,35 +0,6% 0,26 -31,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,05 1.803,50 -0,1% -1,46 +18,8% Silber (Spot) 18,60 18,60 -0,0% -0,00 +4,2% Platin (Spot) 838,45 841,50 -0,4% -3,05 -13,1% Kupfer-Future 2,86 2,83 +1,0% +0,03 +1,5% ===

