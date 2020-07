BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um den neuen Bußgeldkatalog für Raser beharrt das Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer (CSU) weiterhin auf Änderungen. Man wolle den Formfehler in der Straßenverkehrsordnung (StVO) "als Chance begreifen, dass wir die Reform jetzt mit Hochdruck angehen", sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Es gebe "an einer Stelle im Bußgeldkatalog eine Unverhältnismäßigkeit...und die wollen wir im Paket mit der Richtigstellung platzieren".

Es geht um die schärferen Regeln gegen Temposünder, die die Länder über den Bundesrat in die StVO eingebracht hatten. Demnach kann ein einmonatiges Fahrverbot bereits bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 21 Kilometer pro Stunde innerorts und 26 Kilometer pro Stunde außerorts verhängt werden. Scheuer hatte diese Vorgaben bereits im Mai als "vereinzelt unverhältnismäßig" bezeichnet, sein Haus hatte die Änderungen dennoch eingearbeitet. Die fertige Novelle bezeichnete der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) am Montag aber wegen eines Formfehlers als hinfällig. Denn in der Eingangsformel der Verordnung war die Rechtsgrundlage für die neuen Fahrverbote nicht genannt. Die Bundesländer wenden die neuen Bußgeldvorgaben deshalb derzeit überwiegend nicht an.

Streit zwischen Verkehrs- und Justizressort

Wegen des Formfehlers ist auch ein Streit zwischen dem Verkehrsminister und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) entbrannt. Das Justizressort hatte eine zu kurze Frist bei der Prüfung der neuen Straßenverkehrsordnung beklagt. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher des Justizressorts, sich "zu Details der internen Abstimmungsprozesse" nicht zu äußern.

Scheuer selbst erklärte daraufhin gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur, in Corona-Zeiten habe "es oft ultra verkürzte Fristen" gegeben. Zudem verwies sein Sprecher erneut darauf, dass die Änderungen auf Wünsche des Bundesrates zurückgingen. Es habe sowohl vor wie nach den Änderungen durch die Länderkammer Rechtsförmlichkeitsüberprüfungen gegeben. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen", ergänzte er.

Grüne sehen Schuld für "Debakel" bei Scheuer

Unklar ist allerdings, wie es weitergeht, ob nur die Geschwindigkeitsüberschreitungen oder die gesamte Verkehrsordnung hinfällig ist. Der Sprecher des Verkehrsressorts erklärte, die offenen Fragen würden nun mit den Ländern geklärt. "Das bedeutet auch, dass wir die sehr, sehr guten Regelungen... für den Schutz der Radfahrer in Deutschland eben weiterhin erhalten wollen." Der "ganz überwiegende Teil" der Regelungen werde fortbestehen, so der Sprecher.

Von einem "Debakel" sprachen die Grünen. "Scheuer hat von Anfang an einen Formfehler in die Novelle eingebaut und versucht jetzt auch noch die Schuld auf das Bundesjustizministerium zu schieben", erklärte die Verkehrssicherheitsexpertin der Fraktion, Daniela Wagner. Dass Scheuer jetzt auch direkt schon verkündet habe, die Klausel zu Fahrverboten bei Raserei in Tempo-30-Zonen und außerorts in der Neuauflage der Novelle zu streichen, zeige, wie wenig ihm an Verkehrssicherheit liege. "Es geht bei der Novellierung der StVO darum, die schwächsten Verkehrsteilnehmenden zu schützen, indem gegen Raserei durchgegriffen wird", so Wagner.

