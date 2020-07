Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta054/10.07.2020/18:05) - -



Tagesordnungspunkt 1: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.746.429 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,49 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.746.429



JA-Stimmen 83 Aktionäre mit 10.981.266 Stimmen. NEIN-Stimmen 10 Aktionäre mit 2.765.163 Stimmen. Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 112.717 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 2.1: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Vorstandmitglieder Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.746.379 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,49 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.746.379



JA-Stimmen 18 Aktionäre mit 5.161.580 Stimmen. NEIN-Stimmen 74 Aktionäre mit 8.584.799 Stimmen. Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 112.767 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 2.2: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Aufsichtsratsmitglieder Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.736.379 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,44 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.736.379



JA-Stimmen 57 Aktionäre mit 7.376.769 Stimmen. NEIN-Stimmen 34 Aktionäre mit 6.359.610 Stimmen. Stimmenthaltung 3 Aktionäre mit 122.767 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 3.10: Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf sieben gem Punkt 1 des Beschlussvorschlags von Dr. Christian Mache vom 30.06.2020 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.641.424 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,70 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.641.424



JA-Stimmen 28 Aktionäre mit 5.163.652 Stimmen. NEIN-Stimmen 44 Aktionäre mit 6.477.772 Stimmen. Stimmenthaltung 22 Aktionäre mit 2.217.722 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 3.1: Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von fünf auf sechs Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.859.146 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,07 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.859.146



JA-Stimmen 82 Aktionäre mit 12.800.814 Stimmen. NEIN-Stimmen 12 Aktionäre mit 1.058.332 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 3.2: Wahl von Dr. Monika Wildner bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 gem Punkt 3 Abs 2 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.171.096 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,42 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.171.096



JA-Stimmen 83 Aktionäre mit 11.857.966 Stimmen. NEIN-Stimmen 7 Aktionäre mit 313.130 Stimmen. Stimmenthaltung 4 Aktionäre mit 1.688.050 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 3.6: Wahl von Dkfm. Michael Mendel bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 3 Abs 6 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.139.596 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,00 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.139.596



JA-Stimmen 37 Aktionäre mit 970.422 Stimmen. NEIN-Stimmen 50 Aktionäre mit 9.169.174 Stimmen. Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 3.719.550 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 3.7: Wahl von Dr. Andreas Tuczka bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 3 Abs 7 der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats vom 19.06.2020 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.220.623 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,67 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.220.623



JA-Stimmen 27 Aktionäre mit 4.199.400 Stimmen. NEIN-Stimmen 63 Aktionäre mit 8.021.223 Stimmen. Stimmenthaltung 4 Aktionäre mit1.638.523 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 3.8: Wahl von Dr. Monika Wildner bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 gem Punkt 2 der Beschlussvorschläge der DDM Invest III AG vom 12.06.2020 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.220.673 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,67 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.220.673



JA-Stimmen 21 Aktionäre mit 3.995.890 Stimmen. NEIN-Stimmen 70 Aktionäre mit 8.224.783 Stimmen. Stimmenthaltung 3 Aktionäre mit 1.638.473 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 3.9: Wahl von Dr. Andreas Tuczka bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 gem Punkt 3 der Beschlussvorschläge der DDM Invest III AG vom 12.06.2020 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.970.62 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,39 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.970.623



JA-Stimmen 8 Aktionäre mit 2.688.533 Stimmen. NEIN-Stimmen 81 Aktionäre mit 9.282.090 Stimmen. Stimmenthaltung 5 Aktionäre mit 1.888.523 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 3.11: Wahl von Dr. Kurt Pribil bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 gem Punkt 2 des Beschlussvorschlags von Dr. Christian Mache vom 30.06.2020 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.460.748 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,77 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.460.748



JA-Stimmen 44 Aktionäre mit 11.149.777 Stimmen. NEIN-Stimmen 22 Aktionäre mit 310.971 Stimmen. Stimmenthaltung 28 Aktionäre mit 2.398.398 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 4: Neufassung und Änderung der Satzung in Punkt 17.9 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.859.369 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,95 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.859.369



JA-Stimmen 50 Aktionäre mit 8.750.921 Stimmen. NEIN-Stimmen 38 Aktionäre mit 4.108.448 Stimmen. Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 999.777 Stimmen.



-



Tagesordnungspunkt 4N: Zusatzantrag Änderung der Satzung in Punkt 17.9 Präsenz: 94 Aktionäre mit 13.859.146 Stimmen.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.739.970 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,82 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.739.970



JA-Stimmen 15 Aktionäre mit 6.653.623 Stimmen. NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 2.086.347 Stimmen. Stimmenthaltung 75 Aktionäre mit 5.119.176 Stimmen.



-



(Ende)



Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Wipplingerstraße 34 / 4.OG, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Team Tel.: +43 (0) 50232 2070 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com



ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1594397100212



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 10, 2020 12:05 ET (16:05 GMT)





ADDIKO BANK-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de