Da die Infektionsraten in einigen europäischen Ländern zu steigen beginnen, wächst das Potenzial für Unruhen und politische Nachbeben, da die Geduld der Bürger in Bezug auf die Corona-Einschränkungen dramatisch nachlässt.Nach gewaltsamen Zusammenstößen am Dienstag in der serbischen Hauptstadt Belgra...

Den vollständigen Artikel lesen ...