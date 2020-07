The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2020

ISIN Name



CA7809115099 BATTLE NORTH GOLD O.N.

CA9603541082 WESTHAVEN VENTURES INC.

US2915254005 EMMIS COMMUNICTNS A DL-01

US36165A1025 GEE GROUP INC.

US47012E1064 JAKKS PACIFIC DL-,001

