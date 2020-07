Das IPO des US-Digitalversicherers Lemonade erinnert an die besten Neuer-Markt-Zeiten. Ausgabepreis 29 Dollar - am zweiten Handelstag 96 Dollar. In der Zwischenzeit ist die Aktie zwar etwas günstiger zu haben, doch die Bewertung des Unternehmens immer noch astronomisch. Anleger sollten deshalb den Blick auf das deutsche Pendant richten - die DFV Deutsche Familienversicherung. DER AKTIONÄR hat sich mit Stefan Knoll, dem Vorstandsvorsitzenden und Gründer der Gesellschaft, unterhalten.Herr Dr. Knoll, ...

