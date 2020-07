Wer träumt nicht davon, reich und vor allem früh in Rente zu gehen? Aktien sind auf dem Weg dahin ein unerlässlicher Begleiter. Jeder kann an der Börse viel Geld verdienen. Das einzige Problem ist, dass dafür viel Zeit nötig ist. Eine einzige gute Investition kann schon die entscheidende Rendite liefern. Es kommt nur darauf an, solide Unternehmen zu finden, die langfristig gute Wachstumsaussichten haben. Microsoft (WKN:870747) ist so eine Aktie. Microsoft wächst und wächst Schauen wir zuerst einmal ...

