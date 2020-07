TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Hassan Ruhani lehnt eine Abkehr von Lockerungen in der Corona-Krise ab. "Langfristig die Wirtschaft lahmzulegen, wäre für das Volk inakzeptabel", sagte Ruhani am Samstag laut Webportal des Präsidentenamtes. Eine Corona-Phobie sei genauso gefährlich, wie die Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Normalität müsse trotz Corona weitergehen, aber unter strikten Hygieneauflagen.



Millionen Iraner haben während der Corona-Krise ihre Arbeitsplätze verloren. Die Wirtschaft steckt in einer akuten Krise, und die nationale Währung Rial ist nur noch weniger als die Hälfte wert. Im Parlament wird deswegen schon intensiv über eine Einbestellung und Rücktrittsforderung an Ruhani diskutiert. Kommentatoren, aber auch Offizielle, warnen sogar vor Unruhen.



Nach dem dramatischen Anstieg der Fallzahlen in den vergangenen Wochen steht Ruhani mit seiner Lockerungspolitik in der Kritik. Seit den Lockerungen Ende Mai haben die Iraner die Hygienevorschriften nicht mehr ernstgenommen. Folgerichtig stieg die Zahl der Neuinfektionen und Opfer drastisch. Ohne ein Ende der Lockerungen befürchten Experten einen noch höheren Anstieg.



Die offiziellen Zahlen geben den Experten recht. Laut Gesundheitsministerium am Samstag gab es in den letzten 24 Stunden wieder über 180 Tote und fast 2400 Neuinfizierte. Damit liegt die Zahl der Todesopfer aktuell bei 12 635, die der Infizierten bei 255 117./str/fmb/DP/zb

