Co-Diagnostics (CODX): Aktie mit idealem Rücksetzer zum 20er-EMA.

Symbol:ISIN:Die Corona-Pandemie hat bei der Aktie des Diagnostik-Unternehmens aus Salt Lake City mehrfach zu großen Kurssprüngen geführt. Nach dem Pivot-Hoch von letzter Woche hat das Wertpapier einen Rücksetzer gestartet und notiert nun nach der Umkehrkerze vom Freitag in unmittelbarer Nähe des 20er-EMA. Diese Konstellation ist ideal für ein Long Setup.Co-Diagnostics verfügt über Zulassungen für Corona-Tests in den USA und in Europa. Angesichts der Entwicklung der Pandemie ist zu erwarten, dass die Nachfrage vorerst anhält. Für Verunsicherung hatten Aussagen des Unternehmens über eine 100%-ige Zuverlässigkeit der Testergebnisse geführt. Die FDA hat zwischenzeitlich klargestellt, dass es 100%ig exakte Testergebnisse nicht geben kann, weil die Umstände bei der Probenentnahme großen Einfluss auf die Resultate haben. Eine Anwaltskanzlei prüft, ob die Aussagen des Unternehmens falsch oder irreführend gewesen sein könnten.Kaufsignal: 18.29 USD, Kursziel: 10.56 USD, Stopp Loss: 17.19 USDCo-Diagnostics schreibt noch keine schwarzen Zahlen und die Aktie ist sehr volatil. Das Setup basiert auf der sehr bullischen Chartformation, wobei wir als Kursziel auch das Allzeithoch ins Visier nehmen könnten. Die Nachrichtenlage rund um das Virus wird den Erfolg maßgeblich beeinflussen.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/co-diagnostics-codx-aktie-mit-idealem-ruecksetzer-zum-20er-ema/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CODX.