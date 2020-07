In Polen hat am Sonntagvormittag die mit Spannung erwartete Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Knapp 30 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, bis 21 Uhr ihre Stimme abzugeben.



Mit ersten Prognosen wird nach Schließung der Wahllokale gerechnet. In den Umfragen gibt es keinen eindeutigen Favoriten. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Amtsinhaber Andrzej Duda 43,5 Prozent der Stimmen geholt. Sein Herausforderer Rafal Trzaskowski kam auf rund 30,5 Prozent.



Zur erfolgreichen Wahl nötig war eine absolute Mehrheit. Duda wird von der regierenden PiS-Partei unterstützt, Trzaskowski von der Bürgerkoalition KO.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de