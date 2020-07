Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch in der neuen Woche im Zwiespalt zwischen Hoffen und Bangen bewegen. Den durchaus begründeten Hoffnungen auf eine weitere konjunkturelle Erholung (weltweit starke Frühindikatoren, fortschreitende Erholung in China) mit entsprechend steigenden Aktienkursen stehen Befürchtungen weiterhin hoher Corona-Infektionsraten vor allem in Nord- und Mittelamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...