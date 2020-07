Mainz (ots) - Kann Musik und gemeinschaftliches Singen die Lebensqualität und den Krankheitsverlauf von an Demenz erkrankten Menschen verbessern? Mit dieser Frage beschäftigt sich das vierteilige Factual-Entertainment-Format "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" mit Annette Frier - ab Dienstag, 21. Juli 2020, 22.15 Uhr im ZDF. Bereits ab Dienstag, 14. Juli 2020, 10.00 Uhr, sind alle Folgen in der ZDmediathek abrufbar.Im Januar 2020 startete ein ungewöhnliches Projekt: Schauspielerin Annette Frier gründete gemeinsam mit Chorleiter Eddi Hüneke ("Wise Guys") einen Chor für Menschen mit Demenz. Annette Frier treibt hierbei nicht nur die Liebe zum Singen an. Sie interessiert sich für die Menschen und deren Geschichten. Und sie geht der Frage nach, ob es möglich ist, trotz aller Einschränkungen beim Singen Momente des Glücks zu empfinden."Es ist keine Heilung, aber es ist Linderung. Es ist wie ein Medikament. Dieses gemeinsame Musizieren habe ich als absolute Pille empfunden", sagt Annette Frier.Begleitet wird das Chorprojekt von einem wissenschaftlichen Team aus dem Bereich Altersmedizin der Goethe-Universität Frankfurt. Im Fokus der Forscher stehen nicht nur die Chorteilnehmer selbst, sondern auch deren Angehörige, deren Leben fast in der gleichen Weise durch die Krankheit Demenz geprägt sind. Drei Monate lang werden sie auf ihrer ungewöhnlichen, emotionalen und herausfordernden Reise begleitet, von der ersten Begegnung bis zum Abschluss des Projekts und dem Ergebnis der wissenschaftlichen Studie.Annette Frier ist nicht nur selbst Teil des Chores, sie besucht die Sängerinnen und Sänger zu Hause und begleitet die wissenschaftlichen Untersuchungen. Gesangliche Unterstützung erhält der Chor durch Max Mutzke, der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit reichlich Tipps zur Seite steht und ein kleines Privatkonzert gibt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Cordula Stratmann erlebt Annette Frier mit den Sängern und deren Angehörigen einen Kneipenabend, der beweist, dass Krankheit und Lebensfreude sich nicht ausschließen müssen.Die weiteren drei Folgen "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" werden dienstags um 22.45 Uhr ausgestrahlt. "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" basiert auf dem BBC-Format "Our Dementia Choir". Der Großteil der Dreharbeiten wurde vor Beginn der Coronakrise abgeschlossen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/unvergesslichPressemappe: https://kurz.zdf.de/5gNTuR/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4649582