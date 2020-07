In der Serie "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann" fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Stephan Bayer von Sofatutor. Stephan Bayer ist Gründer von Sofatutor und Bildungsenthusiast. Sein 2008 gegründetes Digital-Unternehmen bietet heute Deutschlands umfangreichste Lernplattform sofatutor.com an und hilft damit bereits rund 650.000 Schülerinnen und Schülern beim Lernen. Über 250 Menschen arbeiten in dem Berliner Unternehmen und teilen seine Vision von einem Lernumfeld, das Spaß bringt und individuelle Potentiale...

