Unmittelbar vor einer neuen Verhandlungsrunde über ihre künftige Beziehung hat die Europäische Union London zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Die Briten müssen sich fairem Wettbewerb verschreiben. Unser Binnenmarkt ist Europas Kronjuwel. Wir opfern keine europäischen Jobs für die Interessen der britischen Wirtschaft", sagte EU-Botschafter Joao Vale de Almeida der "Welt am Sonntag".



Der gebürtige Portugiese ist seit Februar der erste Botschafter der EU im Vereinigten Königreich. Die bisherigen Verhandlungsrunden brachten kaum Fortschritte.



Chefunterhändler Michel Barnier hatte am vergangenen Donnerstag gesagt, es bestünden weiter elementare Differenzen. Barnier hatte zuletzt Kompromisse in Hinsicht auf Regeln zu fairem Wettbewerb und Fischerei angeboten. Diese hatte die Regierung von Boris Johnson aber unbeantwortet gelassen. "Wir schlagen in den Verhandlungen ständig den Tennisball über das Netz. Aber der Ball bleibt im britischen Feld", beklagte Vale de Almeida.

