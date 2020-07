Zwei von drei Einsprüchen gegen Steuerbescheide in Deutschland sind erfolgreich. Das zeigen neue Zahlen des Bundesfinanzministeriums, über welche der "Tagesspiegel" (Montagsausgabe) berichtet.



Demnach wurden im vergangenen Jahr bundesweit 3,45 Millionen Einsprüche eingelegt. Von 3,18 Millionen erledigten Beschwerden wurde laut Zeitung in 2,09 Millionen Fällen dem Einspruch abgeholfen. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche lag demnach bei rund bei 65,6 Prozent. Einspruchsverfahren gegen Steuerbescheide waren auch in der Vergangenheit bereits oft erfolgreich.



Die Aussagekraft über die Qualität der Steuerbescheide ist dabei aber nur gering, da Steuerzahler mit dem Instrument zum Beispiel auch eigene Fehler ausbügeln und Belege nachträglich einreichen können.

