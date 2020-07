Wissenschaftler der University of California UC Riverside haben die erste Substanz gefunden, die in der Lage ist, die vernichtende Citrus-Greening-Krankheit zu kontrollieren, auch bekannt als Huanglongbing (HLB), die Zitrusfarmen in Florida zerstört und auch Kalifornien bedroht. Zitrus mit Citrus-Greening-Krankheit befallen (UCR) Foto © University of California UC Riverside Diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...