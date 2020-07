Verglichen mit dem Vorjahr beginnt die Ernte der Äpfel und Birnen früher. Auch die Blütezeit verkürzte sich dieses Jahr. Die vorherrschenden Wetterbedingungen beschleunigen sämtliche Vegetation. So fängt die Ernte der Tafeläpfel und -birnen laut dem Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen 14-15 Tage früher im Vergleich zum Vorjahr an....

