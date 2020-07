=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 09:30 EU/Treffen Rat der Außenminister, Brüssel 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, PK zu "Corona in Urlaubszeiten und als Thema der EU-Ratspräsidentschaft", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase 14:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Pressestatement nach informeller Videokonferenz der EU-Umweltminister, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor *** 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Italiens Ministerpräsident Conte, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Meseberg 17:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) und von BoE-Gouverneur Bailey bei einem Webinar veranstaltet von der New Yorker Fed und der Bank of England (BoE) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli - EU/weitere Runde der Post-Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU (bis 17.7.), Brüssel - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Tele Columbus + HERAUSNAHME - Rhön-Klinikum ===

