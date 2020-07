Genf und Tokio (ots/PRNewswire) - McKay Brothers International (MBI) hat eine Erweiterung seiner privaten Bandbreitendienste mit der niedrigsten bekannten Latenz auf Busan bekannt gegeben. Das Unternehmen hat hybride, private Bandbreitendienste mittels Mikrowelle/Glasfaser zwischen Illinois und Busan sowie Tokio und Busan gestartet. Beide Dienste werden mit der geringesten bekannten Latenz angeboten.Tad Beckelman, Direktor von McKay für Asien, sagt dazu: "Die koreanischen Finanzmärkte wurden schon immer von einer starken Gruppe örtlicher Händler unterstützt. Das kürzliche Wachstum des Interesses internationaler Firmen hat die Wichtigkeit als globaler Finanzmarkt weiter gefördert. Zugriff auf Telekommunikation mit geringster Latenz ist für Teilnehmer am Markt entscheidend."Francois Tyc, Geschäftsführer von MBI, kommentiert: "Seit Gründung unserer Firma ist es ein Prinzip, dass alle Unternehmen die beste Latenz von McKay abonnieren können. Wir sind erfreut, sämtlichen Firmen, die auf den koreanischen Märkten handeln, Telekommunikation mit der geringsten Latenz zu bieten."McKay hat die globale Reichweite seiner Dienste mit niedriger Latenz fortlaufend ausgebaut. Das erste hybride Netzwerk aus Mikrowelle/Glasfaser in Asien zwischen Tokio und Singapur wurde im Jahr 2016 in Betrieb genommen. Das Unternehmen hat sein Angebot von Konnektivität mittlerweile auf Hongkong und Schanghai ausgedehnt Die Dienste niedrigster Latenz von MBI in Asien werden allen Abonnenten über seine Tochtergesellschaft Josada Telecommunications angeboten.Informationen zu McKay Brothers International SAMcKay Brothers International SA ist führender Anbieter von Konnektivität und Diensten auf Grundlage von Mikrowellen für Firmen, die auf den globalen Finanzmärkten handeln. Das Unternehmen betreibt Mikrowellen-Langstreckennetze und Mikrowellen-/Glasfaser-Hybridnetze in Asien und Europa. Zudem vertreibt man ausgewählte Marktdaten großer Börsengruppen in Europa, Asien und Nordamerika.Pressekontakt:contact@mckay-brothers.comOriginal-Content von: McKay Brothers International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119219/4649930