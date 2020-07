Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Bafin-Chef kontaktierte erst kurz vor Insolvenz Wirecard-Spitze

Die Leitung der Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat den Fall Wirecard offenbar erst kurz vor dem Zusammenbruch des Unternehmens zur Chefsache gemacht und sich in die Krisengespräche mit dem Management eingeschaltet. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf Anfragen der Bundestagsfraktionen von Grünen und Linken hervor, die der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) vorliegt. Nach Angaben der Zeitung telefonierte Bafin-Präsident Felix Hufeld selbst erstmals Mitte Juni und damit wenige Tage vor dem Insolvenzantrag mit Spitzenmanagern von Wirecard.

Daimler streicht womöglich deutlich mehr Stellen als bekannt

Beim Autohersteller Daimler droht wegen der Corona-Krise ein deutlich größerer Stellenabbau als bisher bekannt. Im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" schloss Personalvorstand Wilfried Porth trotz einer bis 2029 geltenden Beschäftigungssicherung bei dem Konzern auch betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Mehr als 15.000 Mitarbeiter müssten auf freiwilliger Basis ausscheiden, damit dies vermieden werden könne. Bislang setzt Daimler beim Stellenabbau vor allem auf Abfindungen, Altersteilzeit und Frühpensionierung.

Qiagen-Aktionärsvertreter hält Offerte von ca 50 Euro für angemessen

Der rund 3 Prozent der Qiagen-Aktien verwaltende Investmentmanager Davidson Kempner hält das Unternehmen bei der laufenden Offerte des US-Laborausstatters Thermo Fisher für massiv unterbewertet. Ein Preis von 50 Euro je Aktie wäre ein fairer Wert für Qiagen als Standalone-Unternehmen, heißt es in einem offenen Brief an Management und Aufsichtsrat von Qiagen. Thermo Fisher bietet derzeit 39 Euro pro Aktie, die am Freitag den Xetra-Handel mit 39,67 Euro beendete. Die Offerte ist an eine Annahmequote von 75 Prozent geknüpft. Sie könnte allerdings wegfallen, wenn Qiagen dem zustimmt.

Deutsche Wohnen will mehr Projekte entwickeln - Spielraum bei Bewertungen

Die Deutsche Wohnen SE setzt beim Wachstum auf höhere Immobilienbewertungen und eine Ausweitung der Projektentwicklung. Es sei geplant, in den kommenden zehn Jahren mehr als 3 Milliarden Euro in den Neubau von Wohn-, Pflege- und Büroimmobilien zu investieren, sagte Finanzvorstand Philip Grosse im Interview mit der Börsen-Zeitung. Bis 2025 wolle der Konzern Wohnraum für 10.000 Menschen schaffen. Skeptisch äußert sich Grosse zu immer wieder aufkeimenden Spekulationen über eine Fusion mit Vonovia. Er sehe nicht, wie man eine mögliche Transaktion so strukturieren könne, dass sie für beide Aktionärsgruppen wertschaffend wäre. Die Entwicklungspipeline für Projekte könne auch auf 4 bis 5 Milliarden Euro ausgebaut werden.

Eon verkauft tschechisches Endkundengeschäft mit Storm und Gas von Innogy

Die Eon SE trennt sich von dem über Innogy übernommenen Strom- und Gasgeschäft für Endkunden in Tschechien. Käufer sei die ungarische MVM Gruppe, teilte Eon mit, nannte aber keinen Kaufpreis. Innogy Ceska republika a.s. versorgt derzeit 1,2 Millionen Gaskunden und 0,4 Millionen Stromkunden. MVM, in Langform Magyar Villamos Müvek, ist ein staatlicher Energieversorger. Die Transaktion sei der finale Schritt der von Eon im Rahmen der kartellrechtlichen Genehmigung der Innogy-Übernahme gemachten Verpflichtungszusagen.

Salzgitter bereit zu Fusionsgesprächen mit Thyssen - schlüssiges Konzept nötig

Der Stahlkonzern Salzgitter zeigt sich aufgeschlossen für Fusionsgespräche mit dem angeschlagenen Konkurrenten Thyssenkrupp. Salzgitter-Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann mahnte in einem Interview mit der Welt am Sonntag aber Bedingungen für einen Zusammenschluss zu einer Deutschen Stahl AG an. "Das ist nur dann eine Option, wenn ein Konzept gefunden würde, das geeignet ist, auch Salzgitter perspektivische Vorteile zu bieten. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Ich möchte jedoch nicht ausschließen, dass es dies eines Tages geben kann."

Evonik-Geschäfte laufen trotz Coronakrise besser als erwartet

Der Chemiekonzern Evonik kommt besser durch die Corona-Krise als erwartet. "Die Geschäfte sind im zweiten Quartal besser gelaufen, als noch im Mai angekündigt", sagte Evonik-Chef Christian Kullmann der Rheinischen Post. Daher sollen auch keine weiteren Jobs wegfallen: "Evonik baut bis Ende 2020 planmäßig 1.000 Stellen ab, darüber hinaus wird es kein weiteres Sparprogramm geben", versprach Kullmann. Anders als etwa bei Covestro soll es auch keine Lohnkürzungen geben: "Bei uns werden keine Gehälter gekürzt."

Skoda setzt auf positives Jahresergebnis trotz Produktionsausfall

Die tschechische VW-Tochter Skoda will trotz Corona-bedingten Ausfällen ein positives Jahresergebnis erreichen. "Durch den 39-tägigen Produktionsstopp haben wir mehr als 100.000 Fahrzeuge nicht produzieren können", sagte der scheidende Skoda-Vorstandschef Bernhard Maier der Automobilwoche. "Dennoch wollen wir dieses schwierige Geschäftsjahr mit einem finanziellen Plus abschließen. Das wichtigste Ziel ist, das Unternehmen wirtschaftlich gesund durch diese Krise zu steuern."

American droht ohne Finanzierungshilfe mit Storno von 737-Max-Order

American Airlines Group Inc (AA) hat damit gedroht, Bestellungen für Flugzeuge des Typs 737 Max von Boeing Co zu stornieren. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, nannten als Hintergrund die Schwierigkeit von AA, für die in diesem Jahr auszuliefernden 17 Jets eine Finanzierung sicherzustellen. Boeing arbeitet derzeit daran, die Finanzierung für die Max-Maschinen von American zu organisieren.

Fluggesellschaft Emirates will bis zu 9.000 Stellen streichen

Die Fluggesellschaft Emirates will bis zu 9.000 Angestellte entlassen. 10 Prozent der Stellen seien bereits gestrichen worden, sagte Konzernchef Tim Clark am Samstag der BBC. Insgesamt könnten die Kürzungen demnach bis zu 15 Prozent der Beschäftigten treffen. Emirates sei aber "weniger schlimm" von der Corona-Krise betroffen als andere Fluggesellschaften, sagte Clark.

