ProCredit Holding AG & Co. KGaA: International Finance Corporation und ProCredit vertiefen Kooperation, um KMU in neun Schwellenländern in der Corona-Krise zu unterstützenDGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung ProCredit Holding AG & Co. KGaA: International Finance Corporation und ProCredit vertiefen Kooperation, um KMU in neun Schwellenländern in der Corona-Krise zu unterstützen13.07.2020 / 06:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.International Finance Corporation und ProCredit vertiefen Kooperation, um KMU in neun Schwellenländern in der Corona-Krise zu unterstützen- IFC stellt über die ProCredit Gruppe 100 Mio. USD für KMU bereit- Zielländer sind Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ecuador, Kosovo, Moldawien, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien und die Ukraine- Finanzmittel sollen KMU kurzfristig Zugang zu weiteren Betriebsmitteln ermöglichenFrankfurt am Main, 13. Juli 2020 - Die zur Weltbankgruppe gehörende International Finance Corporation (IFC) und die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding; ProCredit) stellen gezielt kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Finanzmittel zur Verfügung, damit diese Unternehmen COVID-19-bedingte Liquiditätsengpässe überbrücken und mögliche Chancen der Krise nutzen können. Die IFC vergibt zu diesem Zweck ein Darlehen von 100 Mio. USD an die ProCredit Holding. Das Darlehen wird im Rahmen des "Working Capital Solutions (WCS)-Programms" der IFC vergeben.Die Finanzmittel werden qualifizierten KMU über neun der insgesamt zwölf ProCredit Banken kurzfristig zugänglich sein. Diese sind die ProCredit Banken in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ecuador, Kosovo, Moldawien, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien und Ukraine.Der Vorstand der ProCredit Holding ist der festen Überzeugung, dass die ProCredit Banken gut aufgestellt sind, um in ihren jeweiligen Ländern eine wichtige und positive Rolle bei der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen zu spielen. Aus seiner Sicht wird gerade nach der COVID-19 Pandemie ein robuster KMU-Sektor für die makroökonomische Erholung der Länder, in denen die ProCredit Banken tätig sind, von zentraler Bedeutung sein. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass die von ProCredits langjährigem Partner IFC bereitgestellten Mittel gut positionierten KMU eine Weiterentwicklung und neue Geschäftschancen ermöglichen."Das Finanzierungspaket ist so konzipiert, dass es gezielt die KMU unterstützt, deren Cash-Flow von der Pandemie beeinträchtigt wurde." sagte Vittorio Di Bello, Regional Head of Industry for Financial Institutions in Europe and Central Asia bei der IFC. "ProCredits Fokussierung auf KMU und große geografische Reichweite werden wesentlich dazu beitragen, diesen Unternehmen, die meist damit nicht gut versorgt sind und die hohen Bedarf haben, den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern."Die IFC ist Aktionär der ProCredit Holding und investierte im Jahr 2019 90 Mio. USD in den ersten von der ProCredit Holding begebenen Green Bond.Kontakt:Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.comJennifer Bisping, IFC Wien, Tel.: +43 1 21 70 588, E-Mail: jbisping@ifc.orgÜber die International Finance Corporation (IFC) Die IFC - eine Schwesterorganisation der Weltbank und Mitglied der Weltbankgruppe - ist die größte globale Entwicklungsinstitution und konzentriert sich auf den privaten Sektor in Schwellenländern. Wir sind in mehr als 100 Ländern aktiv und setzen dabei unser Kapital, unser Fachwissen und unseren Einfluss ein, um in Entwicklungsländern Märkte und Chancen zu schaffen. Im Geschäftsjahr 2019 investierten wir mehr als 19 Mrd. USD in Privatunternehmen und Finanzinstitutionen in Entwicklungsländern und nutzten die Kraft des Privatsektors, um extreme Armut zu beenden und gemeinsamen Wohlstand zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.ifc.org.Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf künftige die ProCredit Holding oder die ProCredit Banken betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding oder der ProCredit Banken liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding oder der ProCredit Banken (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Die ProCredit Holding oder die ProCredit Banken übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.13.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 