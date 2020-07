FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.166 EUR98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.664 EUROY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.044 EURJEM XFRA PTJMT0AE0001 JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 0.207 EURT9P XFRA KYG886801060 TIANJIN PORT DEV.H. HD-10 0.003 EURLHL XFRA HK0992009065 LENOVO GROUP 0.025 EURIEF XFRA FR0000066680 VIDELIO S.A. INH. EO-,30 0.060 EURWUG3 XFRA DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. 0.660 EURWUG XFRA DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. 0.600 EURPKY1 XFRA PLPKN0000018 PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 0.223 EURHBH XFRA DE0006083405 HORNBACH HOLD.ST O.N. 1.500 EURWZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.069 EURSOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.947 EUR1S4 XFRA US41165Y1001 HARBORONE BANCORP DL-,01 0.027 EURHD8 XFRA EE3100004250 AS HARJU ELEKTER EO 0,63 0.140 EUR