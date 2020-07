Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Beim Autohersteller Daimler droht wegen der Corona-Krise ein deutlich größerer Stellenabbau als bisher bekannt. Im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" schloss Personalvorstand Wilfried Porth trotz einer bis 2029 geltenden Beschäftigungssicherung bei dem Konzern auch betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Mehr als 15.000 Mitarbeiter müssten auf freiwilliger Basis ausscheiden, damit dies vermieden werden könne. Bislang setzt Daimler beim Stellenabbau vor allem auf Abfindungen, Altersteilzeit und Frühpensionierung. Laut den Zeitungen liegen allerdings erst rund 700 unterschriebene Verträge über solche freiwilligen Abschiede vor. Intensive Trennungsgespräche starteten demnach Anfang des Monats. Derzeit verhandelt Daimler mit der Arbeitnehmervertretung über Sparmaßnahmen, die betriebsbedingte Kündigungen kompensieren könnten. Die Bereitschaft der Arbeitnehmervertretung, "signifikante Sparbeiträge zuzugestehen", sei jedoch "derzeit leider nicht besonders ausgeprägt", sagte Porth.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q

DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 9 Monate

DIVIDENDENABSCHLAG

Hornbach Holding 1,50 EUR Westag + Getalit Vz 0,66 EUR Westag + Getalit St 0,60 EUR

INDEXÄNDERUNGEN

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Tele Columbus + HERAUSNAHME - Rhön-Klinikum

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine wichtigen Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.791,50 0,72 S&P-500-Future n.def. n.def. S&P-500-Indikation 3.205,75 0,53 Nasdaq-100-Indikation 10.899,50 0,49 Nikkei-225 22.740,03 2,02 Schanghai-Composite 3.430,72 1,40 +/- Ticks Bund -Future 176,37 -3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.633,71 1,16 DAX-Future 12.700,00 1,20 XDAX 12.714,84 1,19 MDAX 26.673,94 0,45 TecDAX 3.049,87 0,23 EuroStoxx50 3.296,22 1,07 Stoxx50 3.032,59 0,78 Dow-Jones 26.075,30 1,44 S&P-500-Index 3.185,04 1,05 Nasdaq-Comp. 10.617,44 0,66 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,40 -12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden mit einem freundlichen Start in die Woche erwartet. So stellt IG den DAX am Morgen bei 12.780 Punkten nach einem Schluss am Freitag bei 12.634 Zählern. Während in den USA die Zahlen der Covid-19-Patienten weiter deutlich ansteigt, geht es an den Aktienmärkten weltweit nach oben. "Die Märkte zeigen sich sehr widerstandsfähig, weil die Investoren weitere Unterstützung der Zentralbanken erwarten, falls die Wirtschaftserholung auf Grund der Pandemie zu verlangsamen droht", sagte Scott Martin, CIO von Kingsview Wealth Management. Die nächsten Impulse dürfte die Berichtssaison zum 2. Quartal liefern, die in den USA am Dienstag an Fahrt aufnimmt. Dann legen Wells Fargo, JP Morgan und Citi die Zahlen vor.

Rückblick: Fester - Zwar verunsicherten die rekordhohen Corona-Infektionszahlen aus Amerika, doch meldeten Pharmaunternehmen wie Gilead und Biontech Fortschritte bei der Entwicklung von Medikamenten bzw Impfstoffen gegen das Virus. Daneben wurde auf die schnelle wirtschaftliche Erholung auch dank der Geldpolitik der Notenbanken und der Fiskalpolitik gesetzt. Gleichzeitig rückte die nahende Berichtssaison in den Fokus. So sprangen die Titel des Bierbrauers Carlsberg um 6,4 Prozent nach oben. Hier ging der Umsatz zum einen weniger deutlich als befürchtet zurück, zum anderen ist der Gewinn im ersten Halbjahr für die Analysten der Citi "signifikant" höher als erwartet ausgefallen. Freundlich zeigten sich die Technologie-Aktien in Europa, deren Subindex in Europa um 0,7 Prozent zulegte. Sowohl der Nasdaq-Composite als auch der Nasdaq-100-Index hatten sich am Vorabend gegen den schwachen US-Gesamtmarkt gestemmt und neue Rekorde markiert. Mit bis zu 1,3 Prozent Plus reagierten ASMI und ASML auf erhöhte Kursziele von JP Morgan und Morgan Stanley. Angeführt wurden die Gewinner von den Bankenwerten, die im Schnitt 2,4 Prozent zulegten, gefolgt vom Automobilsektor mit ähnlich starken Kursgewinnen. Das zweite Quartal war für die europäischen Automobilhersteller katastrophal, doch die Analysten der UBS sehen Licht am Horizont, einhergehend mit einer Neubewertung. Für die UBS-Experten gehört VW zu den Top-Picks in dem Sektor. VW legten 3,2 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Bei Qiagen ging es dank starker Geschäftszahlen um 2,8 Prozent nach oben. Bei BASF (plus 0,9 Prozent) läuft es operativ nicht so schlecht wie von Analysten befürchtet. Für die Aktie der Global Fashion Group ging es um knapp 15 Prozent nach oben. Der Online-Modehändler erzielte im zweiten Quartal operativ einen Gewinn und verzeichnete erstmals einen positiven Cashflow. Daneben stehen erneut Indexänderungen an: So sprangen Tele Columbus um über 11 Prozent, da sie am Montag zum Schlusskurs die Aktien von Rhön-Klinikum im SDAX ersetzen. Rhön-Klinikum zeigten sich etwas fester. Die Aktien von Wirecard werden derweil von der Deutsche Börse AG weiter für würdig gehalten, im "Auswahlindex" DAX zu bleiben. Sie gaben um 5,8 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft sei am Freitag ohne auffallende Kursbewegungen verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Umsätze habe es ohne nachrichtlichen Hintergrund bei Wirecard (plus 3,5 Prozent) und Tui (minus 1,0 Prozent) gegeben.

USA / WALL STREET

Fester - Die Corona-Krise blieb das beherrschende Thema. Die Anleger schoben die Corona-Sorgen jedoch etwas beiseite und setzten auf die globalen Stimulierungsmaßnahmen. Gestützt wurde das Sentiment zudem von Meldungen von Fortschritten bei der Medikamenten-Entwicklung gegen Covid-19. Biontech, das zusammen mit Pfizer einen Corona-Impfstoff entwickelt, erwartet bis Ende des Jahres die Zulassung beantragen zu können. Biontech stiegen um 7,2 Prozent, Pfizer rückten 1,1 Prozent vor. Hoffnung gibt es auch, dass sich Covid-19 bald besser behandeln lässt. Das Medikament "Remdesivir" von Gilead Science hat sich nach Unternehmensangaben in klinischen Studien bewährt. Die Gilead-Aktie erhöhte sich um 2,2 Prozent. Netflix sprangen um 8,1 Prozent nach oben. Gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Harley Davidson kündigte aufgrund der Pandemie den Abbau von 700 Arbeitsplätzen an. Der Aktienkurs legte 2,5 Prozent zu. Beim Einzelhändler Express läuft das Geschäft mit der Wiedereröffnung von Filialen wieder an. Die Aktie stieg 2,0 Prozent. Das Biopharma-Unternehmen Nkarta gab sein Börsendebüt an der Nasdaq. Der Ausgabekurs für die Aktie lag bei 18 Dollar je Titel. In den Handel startete sie bei 54,75 Dollar und erreichte bei 58,69 Dollar ihr Tageshoch. Die Aktie ging mit 47,90 Dollar aus dem Handel.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1330 +0,21% 1,1306 1,1316 +1,0% EUR/JPY 121,10 +0,19% 120,87 120,82 -0,7% EUR/CHF 1,0648 +0,06% 1,0641 1,0634 -1,9% EUR/GBP 0,8949 -0,02% 0,8951 0,8947 +5,7% USD/JPY 106,90 -0,02% 106,91 106,77 -1,7% GBP/USD 1,2661 +0,24% 1,2630 1,2646 -4,5% USD/CNH 6,9962 -0,18% 7,0088 7,0040 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.279,26 0,178 9.262,76 9.216,01 +28,7%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar etwas schwächer. Der Dollar-Index fiel 0,1 Prozent. Der Euro notierte bei 1,1303 Dollar gegenüber 1,1269 am Freitagmorgen. Mittelfristig könnte die Gemeinschaftswährung zum Hort der Stabilität werden, meinte die Commerzbank. Die Experten halten es für wahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten unter der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands ein Kompromiss zum EU-Wiederaufbauplan gefunden wird. Dann wäre die "innere Zerrissenheit" in der EU für den Markt kein Thema mehr und damit auch kein Belastungsfaktor für den Euro. Die vielen Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen in Europa für ihre Volkswirtschaften sollten zudem nach und nach greifen und das Vertrauen der Investoren in den Euro festigen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,24 40,55 -0,8% -0,31 -31,0% Brent/ICE 42,91 43,24 -0,8% -0,33 -31,4%

