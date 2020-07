Der Hanseatische Stiftungsfonds wurde im Oktober 2019 aufgelegt und setzt auf breite Streuung. Wir haben uns das Konzept, das sich nicht nur an Stiftungen richtet, näher angesehen.Der Hanseatische Stiftungsfonds (ISIN: DE000A2PF037), so die Marketing-Positionierung, übersetzt hanseatische Werte in moderne, aktuelle Investmentansätze: "Die der Hanse eigene dynamische Geschäftstätigkeit, wie Freihandel und lange, gefährliche Reisen, wurde stets ausbalanciert mit präventiven Maßnahmen wie einheitlichen Mess-Systemen, Schutzbündnissen und Deichbau. Weltoffener Wagemut und gemeinschaftliche Vernunft gingen eine fruchtbare Verbindung ein" heißt es in den Unterlagen.

