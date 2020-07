NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zur Rose Group nach einer US-Roadshow von 300 auf 450 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe das volle Wachstumspotenzial der Onlineapotheke noch nicht realisiert, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet im Schnitt mit einer jährlichen Steigerung um 40,7 Prozent bis 2022 bei gleichzeitiger Verbesserung der Profitabilität./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2020 / 19:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2020 / 19:53 / ET



CH0042615283

