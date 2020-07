Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche eine regelrechte Berg- und Talfahrt erlebt. Mit positivem Ende: Am Freitag zog der DAX noch einmal kräftig an und ging oberhalb der Marke von 12.600 Punkten ins Wochenende. Die Marktidee ist diesmal Infineon.