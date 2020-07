FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures legen am Montagmorgen zum Start in die neue Handelswoche kräftig zu. Der September-Kontrakt steigt um 124 auf 12.824 Punkte und nähert sich damit dem Wochenhoch an. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.865 und das Tagestief bei 12.688,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.053 Kontrakte.

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 02:17 ET (06:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.