Am Montag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zum Handelsstart mit Gewinnen.Der DAX steigt mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 12.817,18 Punkten in den Handel ein.Der deutsche Leitindex nimmt damit Tuchfühlung auf zum bisherigen Hoch nach dem Coronavirus-Ausbruch, das er Anfang Juni bei 12.913 Punkten markiert hatte.Am deutschen Aktienmarkt geht es - getrieben von positiven Vorgaben und der Spekulation auf eine wirtschaftliche Erholung - zum Wochenauftakt damit zunächst weiter nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...