Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert dank positiven Vorgaben aus den USA und Asien am Montag fester. Die Hoffnung auf einen positiven Start in die Berichtsaison sorgt laut Händlern für steigende Kurse. Die Anleger hofften, dass die Firmen im ersten Halbjahr besser abgeschnitten haben, als sie zuvor in Aussicht gestellt ...

