BOZEN, 12. Juli (WNM/Freie Universität Bozen) - Rund 20 Prozent eines Apfels bleibt bei der Verarbeitung in der Lebensmittelindustrie als Rückstand zurück. Nun hat ein Forschungsteam des Food Technology Lab der Freien Universität Bozen am NOI Techpark in Bozen eine neue Methode entwickelt, um diesen Anteil zu verringern. Dank einer Extraktion mit überkritischem Kohlendioxid, also ohne Verwendung von chemischen Lösungsmitteln, kann so aus Apfelkernen ein aromatisches Öl gewonnen werden, das sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...