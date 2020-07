Die Aktienindizes aus der asiatisch-pazifischen Region und die US-Futures hatten einen guten Start in die neue Handelswoche. Am Montag beginnt die US-Berichtssaison für das zweite Quartal 2020. Es wird allgemein erwartet, dass die meisten Prognosen übertroffen werden, da die Erwartungen durch die Corona-Beschränkungen gesenkt worden waren. Diesmal könnte es jedoch wichtiger sein, was Unternehmen über das laufende Quartal oder das gesamte Jahr sagen. Die erneuten Ausbrüche von COVID-19 und die US-Präsidentschaftswahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...