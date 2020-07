Brennstoffzellen-Hype? War da was? Die im Folgenden vorgestellten Aktien hat das alles völlig kaltgelassen. Während Ballard Power (WKN: A0RENB) von einem Hoch zum anderen jagt, befinden sich die Kurse von ElringKlinger (WKN: 785602) und Dana (WKN: A0NC7J) am Boden. Dabei sind die beiden erstklassig positioniert, um bei Brennstoffzellen eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Unterschätzt der Markt also die Potenziale? Lass uns das einmal genauer anschauen. ElringKlinger Darum ist ElringKlinger eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...