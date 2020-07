Der Euro hat am Montag zwar gegenüber Freitagabend zugelegt. Im Verlauf hat er aber einen Teil der Gewinne wieder abgegeben.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag zwar gegenüber Freitagabend zugelegt. Im Verlauf hat er aber einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1319 Dollar gehandelt nach 1,1331 am frühen Morgen. Auch zum Franken hat der Dollar leicht angezogen und notiert aktuell mit 0,9407 wieder über der Marke von 0,94 Franken. Der Euro steht mit 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...