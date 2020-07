FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aufwärts ist es am Montag mit den Aktien europäischer Stahlhersteller gegangen. Am deutschen Markt waren Thyssenkrupp mit plus 4,3 Prozent zweitgrößter Kursgewinner im Mittelwerte-Index MDax . Im SDax der kleineren Börsentitel setzten sich Salzgitter an die Spitze mit einem Aufschlag von 6,6 Prozent.



Analyst Dominic O'Kane von JPMorgan verwies auf eine kräftig steigende Stahlproduktion in China bei Preisen auf dem höchsten Stand des Jahres. Er erhöhte die Produktionsprognose für chinesischen Stahl in diesem Jahr von 1,2 auf 2 Prozent Wachstum und für 2021 von 0,5 auf 2 Prozent. Seit Jahresbeginn überwiege dort die Nachfrage das Angebot, weshalb die Stahlexporte niedrig seien.



In Paris verteuerten sich ArcelorMittal um 4,4 Prozent und in Wien rückten Voestalpine um 1,4 Prozent vor. Mit Blick auf die anstehenden Quartalsberichte der Branche dürften Investoren weniger auf das schwache zweite Quartal und eher auf den Ausblick schauen. Dieser dürfte von vergleichsweise robusten Preisen für Eisenerz profitieren./bek/jha



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

