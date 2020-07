Die Veräußerung ist Teil der kartellrechtlichen Genehmigung für die Übernahme der RWE-Tochter. Die MVW Gruppe will Innogy Ceska republika erwerben.Eon SE und die MVM Gruppe haben eine Vereinbarung über den Verkauf der Innogy Ceska republika a.s. geschlossen. Diese umfasst das gesamte Strom- und Gas-Endkundengeschäft von Innogy in Tschechien, wie Eon am Wochenende mitteilte. In Tschechien hat Innogy derzeit etwa 1,2 Millionen Gas- und 400.000 Stromkunden. Zum Kaufpreis machen die Unternehmen keine Angaben. Der Abschluss der Transaktion sei daher zum Jahresende zu erwarten. Der Verkauf ist Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...