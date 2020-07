NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einer Reihe von Personalwechseln im Management in den letzten Monaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Als wichtigste und dringendste Verpflichtung nannte Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie die Berufung von Finanzchef Frank Witter zum kommissarischen Leiter des Einkaufsressorts, bis nach dem überraschenden Ausscheiden des bisherigen Einkaufsvorstands Stefan Sommer ein Nachfolger gefunden ist./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 00:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 00:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

