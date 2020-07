Wiener Neudorf (ots) - Das Unternehmen garantiert einen Beitrag zur österreichischen Versorgungssicherheit mit heimisch produzierten SchutzmaskenDie Hygiene Austria LP GmbH, das von der Lenzing AG und der Palmers Textil AG gegründete Unternehmen, kann die österreichische Bevölkerung und den österreichischen Handel mit heimisch und vor allem hochwertig produzierten Mund-Nasen-Schutzmasken versorgen. "Die Hygiene Austria hat bereits in der Vergangenheit einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der ersten Welle der Covid-19 Pandemie geleistet. Wir sind für den Ernstfall vorbereitet und können unsere Kunden sowohl mit MNS-Masken, Kindermasken als auch mit FFP2-Masken rasch beliefern", zeigt sich Stephan Trubrich, Geschäftsführer Hygiene Austria LP GmbH, zuversichtlich.Made in Austria steht für QualitätDer Bedarf an hochwertigen MNS und Atemschutzmasken für medizinisches Personal aber auch für die restliche Bevölkerung ist zunehmend steigend. Am internationalen Markt läuft immer noch ein regelrechter Wettbewerb um diese Produkte. "Wir sichern langfristig die Versorgung kritischer Güter in Österreich in hoher Qualität und garantieren auch die fortlaufende Produktion an hochwertigen Mund-Nasen-Schutzmasken und FFP2-Masken mit einer bakteriellen Filtereffizienz von über 99% für Österreich", versichert Tino Wieser, Vorstand der Palmers Textil AG.Über Hygiene Austria LP GmbHDie Hygiene Austria LP GmbH wurde am 24. April von der Lenzing AG und der Palmers Textil AG als Hygienekompetenzzentrum mit dem Ziel gegründet, am ehemaligen Produktionsstandort von Palmers in Wiener Neudorf bei Wien eine schnelle und unabhängige Produktion von Hygieneartikeln zu errichten. Das Unternehmen, an dem die Lenzing AG 50,1% und die Palmers Textil AG 49,9% hält, stellt sogenannte Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) und OP-Schutzmasken der Klasse EN14683 mit einer monatlichen Kapazität von 12 Millionen Stück her. Die Kapazität soll bald auf 25 Millionen Stück erhöht werden. Bereits etwa sechs Wochen nach der Entscheidung zur Produktion rollten erste Masken vom Band.Interessenten für Mund-Nasen-, FFP2- bzw. Kindermasken können ihre Anfrage an bestellung@hygiene-austria.at richten.https://hygiene-austria.atÜber LenzingDie Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen.Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft.Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2019- Umsatz: EUR 2,11 Mrd.- Nennkapazität: 1.045.000 Tonnen- Mitarbeiter/innen: 7.036 TENCEL, VEOCEL, LENZING, REFIBRA, ECOVERO, LENZING MODAL, LENZING VISCOSE, MICROMODAL und PROMODAL sind Marken der Lenzing AG.Über Palmers1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. Palmers gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke Palmers einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke Palmers einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist Palmers an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. Palmers konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist Palmers auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.Pressekontakt:Mag. 