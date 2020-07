FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES FEVERTREE DRINKS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 2500 PENCE - BARCLAYS RAISES IQE PRICE TARGET TO 55 (50) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 730 (765) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 800 (790) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES LEGAL & GENERAL GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CITIGROUP RAISES GVC PRICE TARGET TO 960 (910) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1470 (1550) P - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 870 (860) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 560 (530) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ENQUEST ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 17 (15) PENCE - JEFFERIES RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 244 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 68 (63) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 149 (115) PENCE - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 13 (12) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 760 (1620) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4150 (4700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RESUMES JUPITER WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 300 PENCE - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 115 (105) PENCE - 'SELL' - MORGAN STANLEY CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 366 (425) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 140 (145) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 958 (971) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RSA INSURANCE TARGET TO 520 (510) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SPIRAX-SARCO TARGET TO 7960 (7600) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 4200 (3300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SAVILLS PRICE TARGET TO 850 (1230) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de