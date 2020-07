Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Infektionen mit dem Coronavirus befinden sich in Deutschland nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Bei einer Pressekonferenz in Berlin warnte Spahn die Bevölkerung jedoch ausdrücklich vor Nachlässigkeit. "Die Infektionszahlen befinden sich Stand heute auf niedrigem Niveau", sagte Spahn. Derzeit gebe es knapp 5.000 akute Infektionen in Deutschland. "Wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen", warnte Spahn aber. "Diese Pandemie ist noch nicht vorbei."

Weltweit seien die Infektionszahlen so hoch wie nie, besonders in den USA und Südamerika. "Die Gefahr einer zweiten Welle ist real, wir sollten deshalb wachsam bleiben", mahnte der Gesundheitsminister. Die Menschen dürften nicht übermütig werden und sollten sich weiter an die Empfehlungen halten. Das gelte auch im Urlaub, in dem man "im Zweifel Kontakte nicht vermeiden" könne. Besorgt zeigte sich Spahn über jüngste Bilder vom Verhalten von Mallorca-Touristen. "Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird", warnte der CDU-Politiker.

Auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sei durch das Coronavirus geprägt, erklärte Spahn. "Wir dürfen das Erreichte nicht gefährden", betonte er. Unter anderem sei ein verstärktes Engagement Europas in der Weltgesundheitsorganisation gefragt. Weltweit seien mehr als zwölfeinhalb Millionen Fälle bekannt, die Zahl sei in nur fünf Tagen von elf Millionen gestiegen, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Man sehe vor allen Dingen einen Anstieg von neuen Fällen aus Ländern, die trotz steigender Fallzahlen Lockerungen vorgenommen hätten.

Für Deutschland nannte er 198.963 offizielle Fälle, darunter 9.064 Todesfälle und 185.100 Genesene. Mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung erklärte der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, die Umsätze seien bei fast 70 Prozent der Selbstständigen eingebrochen, besonders betroffen seien allein erziehende Frauen. Von den abhängig Beschäftigten hätten knapp 80 Prozent in einer neuen Umfrage gesagt, sie hätten in der Krise ohne Unterbrechung gearbeitet.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 04:52 ET (08:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.