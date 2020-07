Wie geht es nach dem Corona-Kurssturz jetzt weiter mit der Carnival-Aktie? Das ist die entscheidende Frage, die sich aktuell tausende Aktionäre stellen. Fakt ist:Die Carnival-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 65,4% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: -68,0%) und notiert aktuell bei 14,72 Euro. Im Vorjahr konnte sich die Carnival Corporation-Aktie an der Börse...

Den vollständigen Artikel lesen ...