Köln (ots) - Nach monatelanger Corona-Tristesse feiert der europäische Spitzenfußball mit dem Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt am 06. August ab 20:15 Uhr (Anstoß 21:00 Uhr) ein besonders sommerliches Comeback bei RTL. Anlässlich der Vergabe des Blitzturniers der Europa League nach Nordrhein-Westfalen mit Partien in Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen und dem Endspiel in Köln lädt RTL ein in den "Cologne Beach Club km 689". Mit Blick auf die Kölner Skyline und auf rund 1.000 Tonnen feinsten Sandstrand präsentiert Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit Experte Roman Weidenfeller die langen Fußballabende aus dem Beach Club und führt durch die Vorberichterstattung mit Studiogästen, tollen Live-Aktionen sowie ausführlichen Zusammenfassungen der Highlight-Spiele des Abends im Anschluss jeder Übertragung. Kommentiert werden die Partien von Marco Hagemann und Steffen Freund (Co.).RTL zeigt nach der Übertragung des Achtelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt (06. August) jeweils eine Partie pro Spielrunde der neu geschaffenen Finalrunde der Europa League in Deutschland. Ein Live-Spiel des Viertelfinals (10./11. August) und Halbfinals (16./17.August), die in der Form eines Blitzturniers im K.o.-System (ohne Rückspiele) durchgeführt werden, sowie das Endspiel in Köln (21. August), werden somit exklusiv im Free-TV übertragen. Anstelle eines Fernsehstudios tritt hierbei der direkt am Rhein gelegene "Cologne Beach Club km 689" mit freiem Blick auf den Kölner Dom. Berichterstattung mit Sommer-Feeling und echtem Showcharakter ist die Devise des Fußball Eventsommers bei RTL. Exklusive Studiogäste, Live-Musik, LED-Leinwände für geladene Zuschauer des Beach Clubs und ein Footvolley-Feld mit den besten Spielern Deutschlands versprechen bunte Fußballabende.In der Europa League haben noch Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt die Möglichkeit, das erste Europapokal-Finale in Deutschland seit fünf Jahren zu erreichen. Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale gegen den FC Basel jedoch mächtig unter Druck und muss nach der 3:0 Niederlage aus dem Hinspiel zunächst einen Rückstand aufholen. Gelingt den Hessen das Comeback, winkt der Elf um Trainer Adi Hütter die Teilnahme an dem Finalturnier in Nordrhein-Westfalen mit dem VfL Wolfsburg oder Schachtjor Donezk als mögliche Viertelfinal-Gegner.