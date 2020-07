Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von Freitag ytd bei -28,52 Prozent, der DAX bei -4,64 Prozent und der Dow Jones bei -8,63 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Am Freitag hat es jedenfalls einen neuen Rekordabstand 2020 gegeben. Und eine neue Meldung einer Nettoshortposition gibt es auch. Marshall Wace (auch short auf Andritz und voestalpine) ist am 9.7. mit 0,5 Prozent des Grundkapitals von Schwergewicht Erste Group short gegangen. Datum Holder Aktie ISIN % Grundkap. Schluss Short Day Preis jetzt Aufgelöst 09.07.: Marshall Wace LLP Erste Group Bank AG AT0000652011 0.5% 21.44 22.13 Erste Group ( Akt. Indikation: 22,24 /22,30, 0,63%) Im "Aktienturnier presented by Signature ...

