Die Schweizer Börse zeigt sich am Montag nach einem freundlichen Start im Verlauf noch gut gehalten.New York - Die Schweizer Börse zeigt sich am Montag nach einem freundlichen Start im Verlauf noch gut gehalten. Gewinnmitnahmen in einzelnen Titeln, die gut gelaufen seien, bremsten den Markt, heisst es. Die Anleger legen vor dem Start in die Berichtsaison eine etwas vorsichtigere Gangart an den Tag. Sie hofften, dass die Firmenabschlüsse besser als die zum Teil deutlich nach unten revidierten...

