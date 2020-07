Graz (ots) - Ab Herbst 2021 geht Semino Rossi, der absolute Star der Herzen, auf große Tournee. Seine musikalische Reise führt ihn durch 6 Länder mit insgesamt 61 Konzerten.Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben neben allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen insbesondere den Kultur- und Veranstaltungssektor schwer getroffen und bleiben auch weiterhin deutlich spürbar. Durch entsprechende Verordnungen sind alle Länder von Veranstaltungsverboten betroffen, die zumindest bis zum 31. August 2020 gelten. Lockerungen, die den Kultur- und Veranstaltungssektor nach dem 31. August 2020 betreffen, können zurzeit nicht abgeschätzt werden und die Planungs- und Rechtsunsicherheit, die sich daraus ergibt, machte bedauerlicherweise eine Verschiebung und Reorganisation der Tournee des Stars der Herzen auf 2021/2022 unumgänglich.Die Verschiebung unzähliger anderer Veranstaltungen brachte es leider mit sich, dass es aus logistischen und terminlichen Gründen trotz aller Bemühungen nicht möglich war, für alle Veranstaltungen Ersatztermine zu finden. Wir bedauern zutiefst, dass aus diesem Grund neun Konzerte in anderen als den ursprünglich geplanten Städten gespielt werden müssen. Bereits gekaufte Tickets für diese Konzerte können entweder für ein anderes Konzert im Rahmen dieser Tournee umgetauscht oder gegen Refundierung des Kaufpreises zurückgegeben werden.Ab Herbst 2021 geht Semino Rossi, der absolute Star der Herzen, auf große Tournee. Seine musikalische Reise führt ihn durch 6 Länder mit insgesamt 61 Konzerten. Mit an Bord hat Semino Rossi selbstverständlich sein brandneues Erfolgsalbum "So ist das Leben", das auch Pate stand bei der Namensgebung für Seminos große Jubiläumstour 2021/2022.Der Auftakt der Tournee startet nun am 9. September 2021 mit dem Premierenkonzert in Wien.Im Rahmen der Großen Jubiläumstournee 2021/2022 werden insgesamt 7 Open-Air-Konzerte in exklusiven Venues gespielt werden. Diese Konzerte stellen ein weiteres Highlight dieser Tournee dar und werden bei den Fans von Semino Rossi für unvergessliche Konzerterlebnisse unter freiem Himmel sorgen.Der charismatische Ausnahmekünstler mit argentinischen Wurzeln hat mit einer märchenhaften Karriere längst den Schlager-Olymp erklommen. Live-Auftritte sind der Gratmesser jedes Sängers und Semino Rossi kann für sich behaupten, dass sein Können die Messlatte im Schlagergeschäft sehr hochlegt. Wenn Semino auf der Bühne steht, merkt das Publikum nach den ersten Zeilen, dass dort jemand steht, der mit ganzer Seele singt und spricht, der etwas aus seinem Innersten offenbart. Semino Rossis Entertainerqualitäten, sein charmanter Humor sind stets die persönliche Handschrift seiner variantenreichen und emotionsgeladenen Konzerte. Auch in punkto Bühnendesign wird diese Tournee Herausragendes bieten. Ein fantastisches Bühnendesign und modernste Ton-, Licht- und LED-Technik werden den würdigen Rahmen für Semino Rossi bieten.Mit der großen Jubiläums-Tour lädt Semino Rossi alle Fans ein, ihn ein weiteres Stück auf seinem musikalischen Weg zu begleiten und gemeinsam schöne Stunden zu erleben.Tickets sind erhältlich bei www.eventim.de (http://www.eventim.de) (Deutschland), www.oeticket.com (http://www.oeticket.com) (Österreich), www.ticketcorner.ch (http://www.ticketcorner.ch) (Schweiz), www.ticketmaster.dk (http://www.ticketmaster.dk) (Dänemark), www.teleticketservice.com (http://www.teleticketservice.com) (Belgien), www.eventim.nl (http://www.eventim.nl) (Niederlande) und allen offiziellen Vorverkaufsstellen.Der Ticketverkauf für die OPEN AIR KONZERTE startet in Kürze! Alle bereits erworbenen Tickets behalten Ihre Gültigkeit für die Ersatztermine!Pressekontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHJanine Schwarz | Marketing+43 (0)3135 53577 3629marketing@leutgebgroup.comwww.leutgebgroup.comOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/4650330