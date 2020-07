Der Cloud-Anbieter Rackspace soll erneut an die Börse gebracht werden. 2016 war das Unternehmen von einer Investmentfirma aufgekauft und im Zuge dessen von der Börse genommen worden. Der Cloud-Anbieter Rackspace will wieder zurück an die Börse. Das geht aus einem entsprechenden Antrag bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht hervor. Rackspace wurde vor vier Jahren von Apollo Global Management aufgekauft und anschließend von der Börse genommen. Den Aktionären zahlte die Investmentfirma damals 32 US-Dollar pro Anteilsschein - und damit insgesamt 4,3 Milliarden Dollar. Rackspac...

