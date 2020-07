Der Effekt bleibt auch ohne Brille erhalten

Eine neue Studie des UC Davis Eye Center in Zusammenarbeit mit dem französischen INSERM Stem Cell and Brain Research Institute ergab, dass spezielle patentierte Brillen mit technisch fortschrittlichen Spektralkerbfiltern das Farbsehen für diejenigen mit den häufigsten Arten von Rot-Grün-Farbsehstörungen ("Anomale Trichromie") verbessern. Insbesondere wurde die Fähigkeit, erweiterte Farben zu identifizieren und zu erfahren, auch gezeigt, wenn farbenblinde Testpersonen die Brille nicht trugen.

UC Davis Eye Center color blind study participant Alex Zbylut wearing EnChroma glasses for color blindness (Photo: Business Wire)

Mindestens acht von 100 Männern (8 %) und eine von 200 Frauen (0,5 %) leiden an einer Rot-Grün-Sehschwäche (Color Vision Deficiency, CVD), insgesamt 13 Millionen in den USA und 350 Millionen weltweit. Während diejenigen mit normalem Farbsehen mehr als eine Million Farbtöne und Schattierungen sehen, sehen die CVD-Erkrankten eine stark reduzierte Farbpalette. CVD-Erkrankte empfinden Farben als gedämpfter und verwaschener, und einige Farben verursachen Verwirrung oder sind schwieriger zu unterscheiden. Mit einer Studentenschaft von fast 40.000 Studenten und Doktoranden leiden schätzungsweise 1.700 der UC Davis-Studenten an einer Rot-Grün-Sehschwäche.

In der Studie wurde der Einfluss von Spektralkerbfiltern auf die Verbesserung der chromatischen Reaktionen von Beobachtern mit Rot-Grün-Sehschwäche über einen Zeitraum von zwei Wochen untersucht. Die Filter (EnChroma-Brillen) sollen den Abstand zwischen Farbkanälen vergrößern, damit Menschen mit Farbenblindheit Farben lebendiger, klarer und deutlicher sehen können.

Bei der in Current Biology veröffentlichten Studie trugen CVD-Teilnehmer spezielle Filter- oder Placebo-Brillen. Über zwei Wochen führten sie ein Tagebuch und wurden an den Tagen 2, 4 und 11 erneut getestet, jedoch ohne Brille. Die Forscher fanden heraus, dass das Tragen der Filterbrille die Reaktion auf die chromatische Kontrastreaktion bei Personen mit Rot-Grün-Sehschwäche erhöhte. Es ist unklar, wie lange die Verbesserung anhält, ohne die Filter zu tragen, aber die Beweise zeigen, dass der Effekt für einige Zeit anhält.

"Die erweiterte Verwendung dieser Brille erhöht die chromatische Reaktion bei Patienten mit anomaler Trichromie (Rot-Grün-Sehschwäche)", sagte John S. Werner, angesehener Professor für Augenheilkunde und führend in der Sehwissenschaft an der UC Davis Health. "Wir haben festgestellt, dass eine anhaltende Verwendung über zwei Wochen nicht nur zu einer erhöhten chromatischen Kontrastreaktion führte, sondern dass diese Verbesserungen auch bei Tests ohne Filter bestehen blieben, wodurch eine adaptive visuelle Reaktion gezeigt wurde."

Werner stellte fest, dass dieser Effekt mit Breitbandfiltern, die als Hilfsmittel für Farbenblinde verkauft werden, nicht erreicht werden kann. Er und seine Forschungskollegen glauben, dass die Ergebnisse der Studie darauf hindeuten, dass Modifikationen von Photorezeptorsignalen ein plastisches postrezeptorales Substrat im Gehirn aktivieren, das möglicherweise für die visuelle Rehabilitation genutzt werden könnte.

"Wenn ich die Brille draußen trage, sind alle Farben extrem lebendig und gesättigt, und ich kann Bäume betrachten und deutlich erkennen, dass jeder Baum einen etwas anderen Grünton hat als die anderen", sagte Alex Zbylut, einer der farbenblinden Studienteilnehmer, der zuerst die Placebo-Brille bekam und anschließend die spezielle Filterversion ausprobierte. "Ich hatte keine Ahnung, wie bunt die Welt ist und wie diese Brille Farbenblinden helfen kann, besser durch Farben zu navigieren und die Welt zu schätzen."

Reaktionen anderer Teilnehmer auf ihre Erfahrungen mit der Brille finden Sie im Abschnitt Ergänzung des Artikels von Current Biology

Werner, Hauptautor der Studie, hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und wurde von der International Color Vision Society mit der renommierten Verriest-Medaille 2015 ausgezeichnet.

Zu den Mitautoren der Studie Adaptive Changes in Color Vision from Long-Term Filter Usage in Anomalous but Not Normal Trichromacy (Adaptive Änderungen des Farbsehens aufgrund der Langzeitfilternutzung bei anomaler, aber nicht normaler Trichromie) gehören Kenneth Knoblauch von der Université de Lyon und dem Inserm Stem Cell and Brain Research Institute in Frankreich sowie Brennan Marsh-Armstrong, Medizinstudent an der UC San Diego. Die Forschung wurde vom National Eye Institute unterstützt und von der französischen Nationalen Forschungsagentur LABEX CORTEX, Universite de Lyon, gefördert.

