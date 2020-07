Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft/Behörde für Tourismus und Kreativwirtschaft hat "Indonesia Care", eine nationale Kampagne zur Umsetzung von Gesundheitsprotokollen und Verifizierung, um saubere, gesunde, sichere und ökologisch nachhaltige Reiseziele bieten zu können, im XXI Studio des Plaza Senayan in Jakarta gestartet.Bei dieser Gelegenheit stellte Wishnutama Kusubandio, Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft /Leiter der Behörde für Tourismus und Kreativwirtschaft, auch die Richtlinien für Sauberkeit, Gesundheit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit (Guidelines for Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability, CHSE) vor, im Folgenden auch als Implementierungsrichtlinien für Gesundheit, Hygiene und Sicherheit für den Hotel-, Restaurant- und Kinosektor bezeichnet.Er sagte, dass die "Indonesia Care"-Kampagne oder "I Do Care" darauf abziele, zu zeigen, wie sehr Indonesien sich für die Weltbevölkerung und das Gemeinwohl einsetze und darauf bedacht sei, Sauberkeit, Hygiene und Dienstleistungen ohne direkten Kontakt für die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Die Kampagne brauche von daher die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Wirtschaft, um sanitäre Versorgung und Hygiene aufrechtzuerhalten und so das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken.Ebenfalls anwesend bei der Lancierung der "Indonesia Care"-Kampagne waren der Leiter der Behörde für die Aufrechthaltung der Sicherheit der Republik Indonesien Police Commissioner General Police Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H,; der Vorsitzende der Indonesian Film Agency (BPI) Chand Parwez Servia; die Abgeordnete für strategische Maßnahmen des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft/Behörde für Tourismus und Kreativwirtschaft R. Kurleni Ukar; die Abgeordnete für Marketing des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft Nia Niscaya; und der amtierende Abgeordnete für Ressourcen und Einrichtungen Frans Teguh.Wishnutama Kusubandio lud alle verbundenen Parteien ein, sich an dieser "Indonesia Care"-Kampagne zu beteiligen und eine Form des Geschäfts- und Tourismusmanagement einzuführen, die sanitäre Einrichtungen, Hygiene und Dienstleistungen ohne direkten Kontakt gewährleistet.Die Umsetzung dieses Protokolls ist sehr wichtig und von strategischer Bedeutung, damit es unter Einbeziehung von Unternehmern, Verbrauchern und Gemeinschaften ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. "Der Tourismussektor und die Kreativwirtschaft können wieder in Bewegung kommen, produktiv, aber sicher vor COVID-19", sagte er.Nia Niscaya erklärte, dass die veröffentlichten Richtlinien zur Umsetzung der CHSE sich auf globale Standards als operative technische Richtlinien für Unternehmen im Tourismus- und Kreativwirtschaftssektor bei der Durchführung verschiedener wirtschaftlicher Aktivitäten beziehen, die nach der COVID-19-Pandemie allmählich wieder in Schwung kommen."Diese Protokoll-Richtlinie leitet sich im Detail aus der Verordnung des Gesundheitsministers mit der Nummer HK.01.07/Menkes/382/2020 Verordnung betreffend Gesundheitsprotokolle für die Gemeinschaft an öffentlichen Orten und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Prävention und dem Umgang mit der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) unter Mitwirkung des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft ab", sagte Nia.Weiterführende Informationen über Indonesia Care und die Umsetzung der CHSE-Richtlinien finden Sie auf der Website indonesia.travel/indonesiacare (http://indonesia.travel/indonesiacare).Bei diesem Anlass wird der Gemeinsame Ministerialerlass (Joint of Ministerial Decree, SKB) des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft/Behörde für Tourismus und Kreativwirtschaft und des Ministeriums für Kultur und Bildung betreffend den technischen Leitfaden zur Prävention und Kontrolle von COVID-19 im Kultur- und Wirtschaftssektor während des Anwendungszeitraums im Rahmen des Covid-19-Gesundheitsnotstands verbreitet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213309/Indonesian_Ministry_of_Tourism_and_Creative_Economy.jpgPressekontakt:Agustini Rahayuayu@indonesia.travel+62818-763-983Original-Content von: Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145301/4650424